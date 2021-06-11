В России предложили ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора

Союз переработчиков пластмасс предложил ввести в России штрафы за нарушение режима раздельного сбора мусора. Свою инициативу они направили вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

Президент организации Михаил Кацевман объясняет: к загрязнению городской среды приводит поведение жителей городов и поселков, а не материалы, из которых состоят отходы. Практически любые пластики можно переработать, в крайнем случае пустить на энергетическую утилизацию. Также в стране достаточно сортировочных и перерабатывающих мощностей для пластика, поэтому стоит организовать раздельный сбор отходов в домовладениях и на муниципальных территориях.

Фото: kt.tatarstan.ru

Ответственность за нарушение предложили возложить на товарищества собственников жилья (ТСЖ) либо управляющие компании, а также на индивидуальных владельцев частных домов.

В союзе пояснили, что если при вывозе мусора региональный оператор зафиксирует, что сбор отходов организован с нарушением, то за это нужно штрафовать. Стоимость штрафа необходимо дополнительно обсудить с участниками отрасли, пишут «Известия».

Вчера штаб ТКО заявил, что в Казани фиксируется несвоевременное рассмотрение обращений о вывозе мусора.