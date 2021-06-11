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В России предложили ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора

02:31, 11.06.2021 2
В России предложили ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора
Фото: realnoevremya.ru

Союз переработчиков пластмасс предложил ввести в России штрафы за нарушение режима раздельного сбора мусора. Свою инициативу они направили вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

Президент организации Михаил Кацевман объясняет: к загрязнению городской среды приводит поведение жителей городов и поселков, а не материалы, из которых состоят отходы. Практически любые пластики можно переработать, в крайнем случае пустить на энергетическую утилизацию. Также в стране достаточно сортировочных и перерабатывающих мощностей для пластика, поэтому стоит организовать раздельный сбор отходов в домовладениях и на муниципальных территориях.

Фото: kt.tatarstan.ru

Ответственность за нарушение предложили возложить на товарищества собственников жилья (ТСЖ) либо управляющие компании, а также на индивидуальных владельцев частных домов.

В союзе пояснили, что если при вывозе мусора региональный оператор зафиксирует, что сбор отходов организован с нарушением, то за это нужно штрафовать. Стоимость штрафа необходимо дополнительно обсудить с участниками отрасли, пишут «Известия».

Вчера штаб ТКО заявил, что в Казани фиксируется несвоевременное рассмотрение обращений о вывозе мусора.

ОбществоВластьИнфраструктура
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04:54
    уж не знают как наказать народ, кругом штрафы
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  • Анонимно 05:01
    Перед тем, как принести на мусорку раздельные пакеты с мусором, их надо дома отсортировать. Где в этих малипусеньких квартирах и студиях гражданам это делать? Если одно ведро еле помещается в эту пародию на жильё?????
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