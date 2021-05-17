КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата сезона-2021/22

Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрело несколько ключевых вопросов. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

По итогам заседания была утверждена структура проведения следующего чемпионата КХЛ сезона-2021/22. Командам предстоит сыграть 56 матчей в рамках регулярного первенства. Такое количество встреч предполагает проведение матчей по одному дома и в гостях с каждой командой (46 игр), еще по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).

Фото: vk.com/torpedonn

Также были пересмотрены составы участников всех четырех дивизионов. Нижегородское «Торпедо» начнет новый сезон в Западной конференции. Нижегородцы попали в дивизион Боброва, заменив в нем «Северсталь», которая перешла в дивизион Тарасова.



На Востоке к «Ак Барсу» и «Нефтехимику» перевели «Куньлунь Ред Стар», а «Адмирал», если получит право выступить в КХЛ, будет играть в дивизионе Чернышева.

Конференция «Запад» Конференция «Восток» Дивизион Боброва Дивизион Харламова СКА (Санкт-Петербург) «Ак Барс» (Казань) «Йокерит» (Хельсинки) «Автомобилист» (Екатеринбург) «Спартак» (Москва) «Металлург» (Магнитогорск) «Торпедо» (Нижний Новгород) «Трактор» (Челябинск) «Витязь» (Подмосковье) «Нефтехимик» (Нижнекамск) «Сочи» (Сочи) «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) Дивизион Тарасова Дивизион Чернышева ЦСКА (Москва) «Авангард» (Омск) «Динамо» (Москва) «Барыс» (Нур-Султан) «Локомотив» (Ярославль) «Салават Юлаев» (Уфа) «Северсталь» (Череповец) «Сибирь» (Новосибирск) «Динамо» (Минск) «Амур» (Хабаровск) «Динамо» (Рига) «Адмирал» (Владивосток)

Сам регулярный чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами прошедшего плей-офф КХЛ — «Авангардом» и ЦСКА.

Старт Кубка Гагарина утвержден на 4 марта, последний матч плей-офф запланирован на 30 апреля. При этом в структуру календаря включен перерыв в чемпионате КХЛ на время проведения Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года.

Напомним, ранее «Адмирал» официально вернулся в число участников КХЛ, но клубу еще предстоит решить вопрос с долгами по зарплате за предыдущие периоды выступления в лиге.