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КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата сезона-2021/22

16:53, 17.05.2021
КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата сезона-2021/22
Фото: ak-bars.ru

Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрело несколько ключевых вопросов. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

По итогам заседания была утверждена структура проведения следующего чемпионата КХЛ сезона-2021/22. Командам предстоит сыграть 56 матчей в рамках регулярного первенства. Такое количество встреч предполагает проведение матчей по одному дома и в гостях с каждой командой (46 игр), еще по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).

Фото: vk.com/torpedonn

Также были пересмотрены составы участников всех четырех дивизионов. Нижегородское «Торпедо» начнет новый сезон в Западной конференции. Нижегородцы попали в дивизион Боброва, заменив в нем «Северсталь», которая перешла в дивизион Тарасова.

На Востоке к «Ак Барсу» и «Нефтехимику» перевели «Куньлунь Ред Стар», а «Адмирал», если получит право выступить в КХЛ, будет играть в дивизионе Чернышева.

Конференция «Запад»Конференция «Восток»
Дивизион БоброваДивизион Харламова
СКА (Санкт-Петербург)«Ак Барс» (Казань)
«Йокерит» (Хельсинки)«Автомобилист» (Екатеринбург)
«Спартак» (Москва)«Металлург» (Магнитогорск)
«Торпедо» (Нижний Новгород)«Трактор» (Челябинск)
«Витязь» (Подмосковье)«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Сочи» (Сочи)«Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
Дивизион ТарасоваДивизион Чернышева
ЦСКА (Москва)«Авангард» (Омск)
«Динамо» (Москва)«Барыс» (Нур-Султан)
«Локомотив» (Ярославль)«Салават Юлаев» (Уфа)
«Северсталь» (Череповец)«Сибирь» (Новосибирск)
«Динамо» (Минск)«Амур» (Хабаровск)
«Динамо» (Рига)«Адмирал» (Владивосток)

Сам регулярный чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами прошедшего плей-офф КХЛ — «Авангардом» и ЦСКА.

Старт Кубка Гагарина утвержден на 4 марта, последний матч плей-офф запланирован на 30 апреля. При этом в структуру календаря включен перерыв в чемпионате КХЛ на время проведения Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года.

Напомним, ранее «Адмирал» официально вернулся в число участников КХЛ, но клубу еще предстоит решить вопрос с долгами по зарплате за предыдущие периоды выступления в лиге.

СпортХоккей
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