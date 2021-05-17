КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата сезона-2021/22
Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассмотрело несколько ключевых вопросов. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
По итогам заседания была утверждена структура проведения следующего чемпионата КХЛ сезона-2021/22. Командам предстоит сыграть 56 матчей в рамках регулярного первенства. Такое количество встреч предполагает проведение матчей по одному дома и в гостях с каждой командой (46 игр), еще по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).
Также были пересмотрены составы участников всех четырех дивизионов. Нижегородское «Торпедо» начнет новый сезон в Западной конференции. Нижегородцы попали в дивизион Боброва, заменив в нем «Северсталь», которая перешла в дивизион Тарасова.
На Востоке к «Ак Барсу» и «Нефтехимику» перевели «Куньлунь Ред Стар», а «Адмирал», если получит право выступить в КХЛ, будет играть в дивизионе Чернышева.
|Конференция «Запад»
|Конференция «Восток»
|Дивизион Боброва
|Дивизион Харламова
|СКА (Санкт-Петербург)
|«Ак Барс» (Казань)
|«Йокерит» (Хельсинки)
|«Автомобилист» (Екатеринбург)
|«Спартак» (Москва)
|«Металлург» (Магнитогорск)
|«Торпедо» (Нижний Новгород)
|«Трактор» (Челябинск)
|«Витязь» (Подмосковье)
|«Нефтехимик» (Нижнекамск)
|«Сочи» (Сочи)
|«Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
|Дивизион Тарасова
|Дивизион Чернышева
|ЦСКА (Москва)
|«Авангард» (Омск)
|«Динамо» (Москва)
|«Барыс» (Нур-Султан)
|«Локомотив» (Ярославль)
|«Салават Юлаев» (Уфа)
|«Северсталь» (Череповец)
|«Сибирь» (Новосибирск)
|«Динамо» (Минск)
|«Амур» (Хабаровск)
|«Динамо» (Рига)
|«Адмирал» (Владивосток)
Сам регулярный чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами прошедшего плей-офф КХЛ — «Авангардом» и ЦСКА.
Старт Кубка Гагарина утвержден на 4 марта, последний матч плей-офф запланирован на 30 апреля. При этом в структуру календаря включен перерыв в чемпионате КХЛ на время проведения Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года.
Напомним, ранее «Адмирал» официально вернулся в число участников КХЛ, но клубу еще предстоит решить вопрос с долгами по зарплате за предыдущие периоды выступления в лиге.СпортХоккей
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