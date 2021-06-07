Димитрис Прифтис — о разгроме от ЦСКА: «Не могу сказать, что мои игроки не старались»

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал о причинах поражения от московского ЦСКА (57:76) во втором домашнем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Греческий специалист отметил, что у него нет вопросов к своим игрокам по самоотдаче.

«Самая серьезная проблема сегодня для нас была подборы в защите — мы очень много их проиграли под своим кольцом. Можно сказать, что мы не были достаточно готовы к этой встрече, но я не могу сказать, что ребята совсем не старались. И что мы забросили 24 очка во второй половине — это не значит, что мы не старались.



Я согласен, что эта игра была хуже, чем первая, потому что мы проиграли с разницей в 19 очков», — говорил Прифтис на послематчевой пресс-конференции.

Серия переезжает в Москву, где ЦСКА и УНИКС проведут третью игру. Она состоится 10 июня в УСК ЦСКА имени Гомельского.