Димитрис Прифтис — о разгроме от ЦСКА: «Не могу сказать, что мои игроки не старались»
Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал о причинах поражения от московского ЦСКА (57:76) во втором домашнем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Греческий специалист отметил, что у него нет вопросов к своим игрокам по самоотдаче.
«Самая серьезная проблема сегодня для нас была подборы в защите — мы очень много их проиграли под своим кольцом. Можно сказать, что мы не были достаточно готовы к этой встрече, но я не могу сказать, что ребята совсем не старались. И что мы забросили 24 очка во второй половине — это не значит, что мы не старались.
Я согласен, что эта игра была хуже, чем первая, потому что мы проиграли с разницей в 19 очков», — говорил Прифтис на послематчевой пресс-конференции.
Серия переезжает в Москву, где ЦСКА и УНИКС проведут третью игру. Она состоится 10 июня в УСК ЦСКА имени Гомельского.СпортБаскетбол Татарстан
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