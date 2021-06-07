Кэнаан не попал в заявку УНИКСа на второй матч финала с баскетбольным ЦСКА

УНИКС оставил вне заявки защитника Айзея Кэнаана на второй матч финальной серии против московского ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Вместо американского баскетболиста в составе заявлен Джордан Теодор, пропустивший стартовую игру финала.

Кэнаан неудачно провел предыдущую встречу с ЦСКА и не выходил на паркет в заключительной четверти. Всего в первом матче финала американец набрал 8 очков и провел чуть больше 18 минут игрового времени.

Сообщений о повреждении игрока до начала игры не появлялось.

Напомним, ЦСКА ведет в серии до трех побед с казанским УНИКСом со счетом 1:0.