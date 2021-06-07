Сервис GigAnt х Авито Подработка вышел в Татарстан

Сервис GigAnt х Авито Подработка запустился в Казани и в Набережных Челнах. Убер-платформа соединяет людей, ищущих гибкую подработку по своему уникальному расписанию, с магазинами, которым нужны исполнители на пиковые часы. Уже сейчас в системе есть доступные позиции кассиров, грузчиков, РТЗ на загрузку от 5 часов, в дальнейшем список расширится



В компании отмечают, что магазины могут выстроить более эффективную систему управления персоналом с помощью гибкой надстройки из part-time-исполнителей. Такой формат стал еще более актуальным в связи с критическим дефицитом линейного персонала, который проявился с началом пандемии.

«Привлечение парт-таймеров позволяет магазинам закрывать потребность в «рабочих руках» по мере необходимости — именно в те часы, когда это нужно. Это значит, что магазины могут при меньших затратах на персонал эффективнее распределять нагрузку и повышать уровень клиентского сервиса. А это уже помогает улучшить операционные показатели и дает HR-специалистам возможность сфокусироваться на улучшении условий для штатных сотрудников, а не на их постоянном поиске», — рассказал основатель и исполнительный директор GigAnt Денис Решанов.

GigAnt позволяет ритейлерам варьировать заявку на нужных исполнителей в течение месяца, недели и дня. К примеру, выводить подработчика на кассу на вечерний пик. При этом сервис берет на себя всю работу с заявками и парт-таймерами — поиск исполнителей, их подготовку, а также контроль выхода и мониторинг качества с помощью умного алгоритма и системы рейтинга.

В свою очередь исполнители могут сами выбирать удобное место и время подработки — для этого разработаны алгоритмы для синхронизации заявок и графиков. С исполнителями GigAnt заключаются договоры оферты с самозанятыми. Выплаты проводятся раз в неделю на банковскую карту.



18+

Партнерский материал