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В Татарстане внедрили проект, позволяющий заключенным читать своим детям сказки на ночь

08:15, 07.06.2021
В Татарстане внедрили проект, позволяющий заключенным читать своим детям сказки на ночь
Фото: realnoevremya.ru

В Управлении исполнения наказания Татарстана запустили социальный проект «Аудиосказка», позволяющий осужденным отцам читать своим детям сказки на ночь.

Один из осужденных — Алексей — уже записал и отправил сыну прочитанную историю. «Перед сном жена включала ему. Раз, два раза в неделю, чтобы не приелось, потому что сказка всего одна. Пока. Будет больше», — цитирует его «НТР-24».

Когда Алексей выйдет на свободу, его сын уже будет взрослым. Но, по словам психологов, он будет помнить, что отец читал ему сказки. В сознании отложится, что отец был рядом, даже если был далеко.

Проект быстро набрал популярность в республиканских колониях. Для заключенных это единственная возможность проявить заботу о детях. Проект планируют внедрять в других регионах.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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