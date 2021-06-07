МВД задержало казанца по операции «Арсенал»

За воскресенье, 6 июня, казанца доставили в полицию по операции «Арсенал», цель которой — противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, сообщает ГИБДД города.

Еще в отделы полиции доставили водителя по подозрению в угоне, двух — за неповиновение полицейскому, водителя за применение насилия в отношении сотрудника полиции и еще одного водителя — за подделку в/у.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 14 пьяных водителей и семь водителей, не имеющих права управления. ГИБДД пресекла 16 правонарушений на самокатах и 13 на велосипедах.



Всего за воскресенье произошло 48 ДТП — 45 из них с материальным ущербом, еще три — с пострадавшими (наезд на препятствие, наезд на пешехода, наезд не велосипедиста).



Фото: realnoevremya.ru

За субботу в Казани задержали семь пьяных водителей и четырех водителей без прав. Кроме этого, в полицию доставили одного человека за перебитие номеров агрегатов.

Маргарита Головатенко