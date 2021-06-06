Новости общества

15:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За субботу в Казани задержали семь пьяных водителей

07:47, 06.06.2021
За субботу в Казани задержали семь пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru

За субботу в Казани задержали семь пьяных водителей и четырех водителей без прав. Кроме этого, в полицию доставили одного человека за перебитие номеров агрегатов. Такие данные представили в Госавтоинспекции города.

За 5 июня произошло пять аварий с пострадавшими (три столкновения, падение с мопеда, наезд на пешехода), а также 49 с материальным ущербом.

Фото: ГИБДД Казани

Пресечено восемь правонарушений в отношении граждан на электросамокатах и 14 правонарушений в отношении граждан на велосипедах.

Фото: ГИБДД Казани

Также вчера в Набережных Челнах мотоциклист за рулем Kawasaki врезался в КАМАЗ, не успев затормозить. Исход ДТП — мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также