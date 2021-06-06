За субботу в Казани задержали семь пьяных водителей
За субботу в Казани задержали семь пьяных водителей и четырех водителей без прав. Кроме этого, в полицию доставили одного человека за перебитие номеров агрегатов. Такие данные представили в Госавтоинспекции города.
За 5 июня произошло пять аварий с пострадавшими (три столкновения, падение с мопеда, наезд на пешехода), а также 49 с материальным ущербом.
Пресечено восемь правонарушений в отношении граждан на электросамокатах и 14 правонарушений в отношении граждан на велосипедах.
Также вчера в Набережных Челнах мотоциклист за рулем Kawasaki врезался в КАМАЗ, не успев затормозить. Исход ДТП — мотоциклист скончался на месте от полученных травм.
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