За субботу в Казани задержали семь пьяных водителей

За субботу в Казани задержали семь пьяных водителей и четырех водителей без прав. Кроме этого, в полицию доставили одного человека за перебитие номеров агрегатов. Такие данные представили в Госавтоинспекции города.

За 5 июня произошло пять аварий с пострадавшими (три столкновения, падение с мопеда, наезд на пешехода), а также 49 с материальным ущербом.

Фото: ГИБДД Казани

Пресечено восемь правонарушений в отношении граждан на электросамокатах и 14 правонарушений в отношении граждан на велосипедах.

Фото: ГИБДД Казани

Также вчера в Набережных Челнах мотоциклист за рулем Kawasaki врезался в КАМАЗ, не успев затормозить. Исход ДТП — мотоциклист скончался на месте от полученных травм.



Ольга Плешкова