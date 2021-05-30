В Зеленодольске утонул пьяный мужчина

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Зеленодольске в районе полуострова Ременниково утонул мужчина 1976 года рождения. Очевидцы заявили о случившемся вчера в 18:13. Они сказали, что мужчина был пьян, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Очевидцы извлекли тело в 18:35 в 20 метрах от берега на глубине 1,3 м. Отмечается, что место не предназначено для купания — установлен знак «Купание запрещено».

фото: ГУ МЧС России по РТ

Несколько дней назад в Казани на озере Средний Кабан утонула 46-летняя женщина. Водолазная группа спасателей зонального поисково-спасательного отряда №2 ПСС РТ достала с 9-метровой глубины в 20 метрах от берега тело женщины.



Алексей Нечаев