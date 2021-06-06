МВД рассказало, когда инспектор может использовать автомобиль гражданина

Сотрудник Госавтоинспекции имеет право использовать машину любого из нас. Это могут быть различные нужды, но ни в коем случае не преследование нарушителей — для этого подходит только машина патруля, где работает мигалка и сирена.

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован документ, проект приказа МВД, разъясняющий в том числе и эти вопросы. Так, в пункте 55.7 объясняется, что сотрудник ДПС имеет право остановить автомобиль гражданина при необходимости использования транспортного средства. И если это происходит, то, согласно пункту 61, машиной при этом будет управлять сам водитель. А инспектор, который устроил «вынужденную поездку», по просьбе водителя обязан выдать ему справку или сделать запись в путевом листе: с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования подразделения Госавтоинспекции (строевого подразделения ДПС).





Людмила Губаева