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МВД рассказало, когда инспектор может использовать автомобиль гражданина

10:59, 06.06.2021 2
МВД рассказало, когда инспектор может использовать автомобиль гражданина
Фото: realnoevremya.r

Сотрудник Госавтоинспекции имеет право использовать машину любого из нас. Это могут быть различные нужды, но ни в коем случае не преследование нарушителей — для этого подходит только машина патруля, где работает мигалка и сирена.

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован документ, проект приказа МВД, разъясняющий в том числе и эти вопросы. Так, в пункте 55.7 объясняется, что сотрудник ДПС имеет право остановить автомобиль гражданина при необходимости использования транспортного средства. И если это происходит, то, согласно пункту 61, машиной при этом будет управлять сам водитель. А инспектор, который устроил «вынужденную поездку», по просьбе водителя обязан выдать ему справку или сделать запись в путевом листе: с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования подразделения Госавтоинспекции (строевого подразделения ДПС).

Людмила Губаева
Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 июн
    Я свою машину, никогда не дам сотруднику Госавтоинспекции.
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  • Анонимно 06 июн
    Ага, он ещё и спрашивать будет! :-)
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