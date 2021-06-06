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Музыканты со всего мира дополнили «мяукающий» трек Alugalug Cat

00:25, 06.06.2021 2
Музыканты со всего мира дополнили «мяукающий» трек Alugalug Cat
Фото: скриншот видео

Исполнитель Дэвид Скотт, известный под псевдонимом The Kiffness, в мае записал мяуканье кота как композицию, которая получила название Alugalug Cat.

В пятницу на официальном канале исполнителя появилась видеоверсия трека, исполненная музыкантами со всего мира — Бразилии, Чехии, России, США, Украины и Германии. Исполнители дополнили трек звуками виолончели, укулеле, флейты, а также барабанами, гитарой, лоу-вистл и вокалом.

Публика восприняла версию положительно, как и оригинальный трек. За день видеоролик набрал более 200 тысяч просмотров и 23 тысячи отметок «нравится».

Маргарита Головатенко
Справка

Слово Alugalug, использованное в названии песни, — подражание урчанию испуганного кота. В оригинальной песне поется о том, как кот и человек сочиняют музыку.

ОбществоКультура
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 июн
    Класс!!!
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  • Анонимно 01:08
    Преклоняюсь перед талантом музыкантов.
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