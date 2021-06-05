По программе кешбэка на детский отдых россиянам вернули почти 1 млрд рублей

Россияне по программе детского туристического кешбэка получили возврат почти на 1 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире студии НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

— Почти 1 млрд рублей — это возврат нашим гражданам за недолгий срок действия этой программы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В рамках этой программы россияне совершили операции на сумму более 2,1 млрд рублей.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая. На нее правительство России выделило 5 млрд рублей. Получить кешбэк за детский лагерь для ребенка смогут и те родители, которые приобрели путевки в детские лагеря до введения программы. Деньги будут автоматически начисляться на карту «Мир». Ожидается, что программой смогут воспользоваться 350 тысяч детей.



В летних лагерях в Татарстане отдохнут более 183 тыс. детей и подростков.

