«Соллерс» не видит риска простоев из-за дефицита чипов

Основной владелец ПАО «Соллерс» Вадим Швецов сообщил, что в ближайшее время не планируется вводить простои на производственных мощностях из-за дефицита полупроводников.



По словам Швецова, снабжение есть на июнь и на первые две недели июля:

— Нам повезло — у нас есть бизнесы, которые производят электронику. У них есть дистрибуция в Китае, и мы сейчас благодаря этим каналам имеем возможность понимать, где необходимые компоненты есть. Как только они возникают, мы сразу с помощью китайских дистрибуторов забираем тот объем, который нам необходим, — приводит его слова «Интерфакс».

Фото: sollersford.ru

Глобальный дефицит полупроводников для автоэлектроники возник из-за пандемии коронавируса и локдаунов. Из-за этого по всему миру приостановились автопроизводства. Среди российских производителей, вводивших простои, — АвтоВАЗ.

В конце апреля американский концерн Ford Motor объявил об остановке ряда своих предприятий по всему миру. Наибольший период простоя затронул совместное предприятие Ford в Турции — завод Otosan, который стоял с 19 апреля по 3 июня 2021 года. Елабужский завод тогда, как и сейчас, работал в обычном режиме.

Маргарита Головатенко