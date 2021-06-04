В Казани стартовал суд над аферистом-рецидивистом — семь потерпевших потеряли 100 млн рублей

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова

Сегодня перед Вахитовским судом Казани предстал судимый гендиректор и совладелец инвестиционной компании «Альянс Капитал» Булат Ибрагимов, его обвиняют в аферах с ущербом 101 млн рублей. По новому делу вину он не признал, передает с заседания журналист «Реального времени».



По ходатайству гособвинителя Руслана Байбикова суд продлил срок ареста подсудимого на полгода — до 20 ноября. Сам подсудимый и его защитник возражали — просили о домашнем аресте.

В данный момент прокурор оглашает обвинительное заключение.

По версии следствия, мужчина предлагал выгодно вложить денежные средства в акции иностранных и российских компаний, в частности КАМАЗа, а также криптовалюту. Дальше он выступал посредником по этим сделкам и каждый раз подтверждал якобы свершившуюся куплю-продажу поддельными выписками из реестра держателя акций. Преступления продолжались на протяжении почти пяти лет. В 2020-м Ибрагимова задержали.

На старт процесса все семеро потерпевших не пришли. Лишь один направил своего представителя.