Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы в 2022 году

Новогодние каникулы в 2022 году у россиян продлятся 10 дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Что касается майских выходных в 2022 году, то они тоже будут длинными: на первые числа и на День Победы приходится по четыре выходных, пишет ТАСС.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, майские праздники не должны компенсировать за счет новогодних каникул.



Ольга Плешкова