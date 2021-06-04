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Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы в 2022 году

06:15, 04.06.2021 2
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы в 2022 году
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новогодние каникулы в 2022 году у россиян продлятся 10 дней — с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Что касается майских выходных в 2022 году, то они тоже будут длинными: на первые числа и на День Победы приходится по четыре выходных, пишет ТАСС.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, майские праздники не должны компенсировать за счет новогодних каникул.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    Новогодние надо сделать с 31 го по 2 ое января. а 3 го на работу. А майские праздники с 1 го по 11 мая.
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  • Анонимно 04 июн
    Полностью согласен
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