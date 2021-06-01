В Иннополисе на Дне города выступят Би-2 и СБПЧ, а также состоится авиашоу «Русских витязей»

Фото: Максим Платонов

9 июня Иннополису исполняется шесть лет. На концерте в честь праздника выступят: Dj Bubble Gum, AYGYUL, СБПЧ и Би-2. Также состоится авиашоу «Русских витязей» на семи новейших истребителях Су-35.

«У нас в городе много необычного: беспилотные такси, роботы-доставщики и умные дома. День города мы решили отметить в этом году тоже необычно, будем пробовать совместить несовместимое. Поэтому у нас максимально разноплановый подбор артистов на главной сцене», — сообщает пресс-служба города.

фото: realnoevremya.ru (архив)

В 17.00 — начало работы всех активностей и выступление Dj Bubble Gum. После, в 18.00, пройдет авиашоу от пилотажной группы «Русские витязи». В 18.45 выступит акапельный хор и трио «Злачное место». Затем в 19.00 состоится выступление AYGYUL, а в 19.40 — группы СБПЧ. Группа Би-2 выйдет на сцену в 21.00. На 22.30 запланирован праздничный салют.

Компания Diginavis, основанная экс-министром связи России Николаем Никифоровым, вложила $100 тысяч в разработку студентами Университета Иннополис мобильного приложения TalkNow. Стартап оценен в $1 миллион.

Алексей Нечаев