82% выпускников и студентов татарстанских вузов удовлетворены выбором профессии

Фото: Максим Платонов

Исследовательское агентство «ПромРейтинг» опубликовало данные опроса, проведенного среди абитуриентов, студентов и выпускников татарстанских вузов в рамках работы «Исследования восприятия аспектов получения высшего образования в вузах Татарстана — 2021».

82,4% выпускников и студентов татарстанских вузов удовлетворены выбором профессии. 68,4% этой группы считают, что качество высшего образования в России ниже, чем на Западе. Большинство опрошенных студентов и выпускников татарстанских вузов (58,3%) планируют работать по специальности.

фото: promrating.ru

Абитуриенты предпочитают поступать на следующие направления подготовки: IT, гуманитарные науки, физико-математические науки, медицина, экономика и управление.

30,3% абитуриентов хотят переехать в другой регион и за границу после учебы в Татарстане. Еще почти 40% абитуриентов активно задумываются над этим вопросом.

фото: promrating.ru

По шкале от 1 до 10 учебу в татарстанском вузе респонденты оценили на 6,6.

В 2022—2023 учебном году Татарстан получит 21 тысячу бюджетных мест в вузах — больше остальных регионов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Алексей Нечаев