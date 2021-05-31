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Самоуправляемый дрон впервые убил человека без приказа

23:55, 31.05.2021 1
Самоуправляемый дрон впервые убил человека без приказа
Фото: pixabay.com

Военный квадрокоптер Kargu-2 убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии, находясь в автономном режиме работы. Это первый зафиксированный случай в истории, когда дрон без приказа человека совершил убийство, пишет журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН.

Это произошло еще в марте 2020 года, однако стало известно лишь сейчас. Погибший — участник Ливийской национальной армии под предводительством Халифа Хафтара, которая воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.

Фото: pixabay.com

Дрон произвели в Турции. Он работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащают взрывчаткой и могут навести на цель для самоподрыва.

ТехнологииIT
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 июн
    восстание машин: начало
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