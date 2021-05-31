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Агуэро официально стал игроком «Барселоны»

19:56, 31.05.2021
Агуэро официально стал игроком «Барселоны»
Фото: mancity.com

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал игроком «Барселоны». Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

Аргентинский футболист подписал двухлетний контракт с испанским клубом. Соглашение начнет действовать с 1 июля, когда у Агуэро закончится договор с «Манчестер Сити».

В контракт аргентинца с «Барселоной» включена сумма отступных, которая составляет 100 млн евро.

Последние 10 лет Агуэро провел в составе английского «Манчестер Сити». Вместе с командой он успел взять 15 титулов, в том числе несколько чемпионских трофеев АПЛ. В «Барселону» футболист перейдет в качестве свободного агента.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» проиграл «Челси» в финале Лиги чемпионов по футболу.

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