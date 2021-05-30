По всей стране завершилось предварительное голосование «Единой России»

Предварительное голосование «Единой России» завершилось по всей стране. Об этом сообщается в telegram-канале партии.

Праймериз проходил в стране с 24 по 30 мая.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что в предварительном голосовании приняли участие 11 млн россиян. Это более 10% всех избирателей в стране.

В Татарстане участки закрылись в 20.00. По данным на 18.00, на праймериз проголосовали более 350 тыс. жителей республики: 256 тыс. человек — очно, более 100 тыс. — онлайн.

