В Форосском парке открыли памятник, воссозданный татарстанским скульптором

Фото: Г﻿УП «Татинвестгражданпроект».

В Крыму в итальянском дворике Форосского парка открыли трехметровый памятник герою обороны Севастополя, начальнику Форосской погранзаставы Александру Терлецкому. Бюст по архивным фотографиям утраченного монумента советского периода восстановил татарстанский скульптор, заслуженный деятель искусств РТ Махмут Гасимов.

Торжественную церемонию открытия памятника приурочили ко Дню пограничника, сообщает пресс-служба ГУП «Татинвестгражданпроект». Видео предоставлено предприятием.



Восстановления памятника героя долгое время добивались жители Фороса. По словам мэра Ялты Янины Павленко историческая справедливость все же восторжествовала.

Ранее на месте, где сейчас установлен бюст, находилась могила Терлецкого.



«Речь идет о том, чтобы восстановить тот памятник, в каком виде он существовал. Сосредоточиться, попробовать, не подвести земляков, чтобы были довольны этим объектом», — рассказывал о своей работе над восстановлением памятника Гасимов.

Подробнее о проекте и Александре Терлецком читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина