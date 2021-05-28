МВД Татарстана просит запрета определенных действий для директора госзаказника «Свияжский»
В Вахитовский райсуд Казани для избрания меры пресечения доставлен директор татарстанского природного заказника «Свияжский» Алексей Деев. Следователь ГСУ МВД Татарстана просит избрать ему запрет определенных действий, передает журналист «Реального времени».
Дееву уже предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий вместе с неустановленными лицами Госкомитета по биоресурсам РТ, объявили на заседании суда.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане за «браконьерские связи» задержан директор госзаказника «Свияжский». Его задержали накануне по делу о создании условий для браконьерского лова рыбы в промышленных масштабах.
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