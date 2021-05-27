В Татарстане за «браконьерские связи» задержан директор госзаказника «Свияжский»

Фигурантом уголовного дела о превышении полномочий стал директор татарстанского природного заказника «Свияжский» Алексей Деев. Его задержали накануне по делу о создании условий для браконьерского лова рыбы в промышленных масштабах, утверждают источники «Реального времени».



Уголовное дело было возбуждено в ГСУ МВД Татарстана еще 12 мая, хотя разработкой браконьерской темы сотрудники ФСБ и их коллеги из экономической полиции занимались более года.

Близкие к силовикам источники подчеркивают — на особо охраняемой природной территории заказника на Волге запрещена даже спортивная рыбалка. Показания против чиновника от природы и ряда его коллег дали сами браконьеры, сообщившие, что просто делились с «крышей» частью улова.

В МВД республики уголовное дело Деева пока не комментируют.