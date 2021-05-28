В Казани за сутки задержали 13 пьяных водителей

В Казани за 27 мая задержали 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция города.



В полицию доставили 11 граждан. Среди водителей — один гражданин доставлен за ранее совершенные хулиганские действия, другой — за повторное управление машиной в пьяном состоянии, еще водитель — за повторное управление авто с поддельным водительским удостоверением, двое — оказание неповиновения законному требованию сотрудника полиции, еще трое подозреваются в угоне авто. Также полиция задержала одного пассажира за перевозку наркотиков и двух — за кражи.

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли по 18 нарушений в отношении велосипедистов и водителей самокатов.

Всего за 27 мая произошло 76 ДТП: три из них с пострадавшими (одно падение пассажира в салоне автобуса, два столкновения). Остальные нарушения с материальным ущербом.

Фото: realnoevremya.ru

За 26 мая в Казани произошло 77 ДТП с материальным ущербом и два ДТП с пострадавшими — был совершен наезд на велосипедиста, еще произошло падение пассажира в автобусе.

Маргарита Головатенко