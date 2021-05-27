Mash: в Казани подростка заподозрили в терроризме из-за прогулов

Фото: Mash Iptash

В Казани 17-летнего ученика техникума заподозрили в терроризме из-за того, что он нерегулярно посещал занятия в техникуме, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.



Завуч техникума позвонила законному опекуну Камиля — его тете — с вопросом о том, почему он не посещает занятия уже в течение двух месяцев. Родственница ответила, что он работает, но завуч услышала, что он готовит теракт.

Поэтому завуч передала информацию инспектору ПДН, а он — правоохранительным органам. В техникум приехала полиция и кинологи, ученика с одного из занятий забрали в отдел, где почти шесть часов допрашивали, снимали отпечатки и проверяли телефон. Ученика занесли в базу данных. Проверка ничего не нашла, и ученика отпустили.

Тетя, по его словам, ничего не говорила про теракт, «получился глухой телефон».

Маргарита Головатенко