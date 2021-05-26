Татарстанцы в 3,5 раза чаще начали покупать в ипотеку машино-места

По итогам четырех месяцев 2021 года Росреестр Татарстана зарегистрировал около 39 тысяч сделок по ипотеке. В прошлом году этот показатель составлял больше 37 тысяч, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ипотеку татарстанцы берут не только квартиры и дома, но и земельные участки и машино-места. Так, спрос на земельные участки вырос на 45% (с 7 300 до 11 тысяч), на машино-места — сразу в 3,5 раза (с 165 до 606).

Больше всего договоров долевого участия было заключено в январе и апреле — по 2 тысячи. За 4 месяца зарегистрировано порядка 6 600 ДДУ, что на 35,4% больше, чем в 2020 году и почти стопроцентно соотносится с уровнем 2019 года, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что у регионов заберут право устанавливать стоимость парковки.

Ольга Плешкова