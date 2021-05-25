В Казани представили концепцию развития участков завода «Сантехприбор» в Кировском районе

В Казани представили концепцию развития участков завода «Сантехприбор» в Кировском районе. Проект рассматривался на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях, которое провел президент РТ Рустам Минниханов.

Территория расположена на пересечении улиц Урицкого и Клары Цеткин. Ее планируется застраивать в несколько этапов: в рамках первой очереди будут строиться коммерческие помещения (12 тыс. кв. м) и многоквартирное жилье (28 тыс. кв. м). Ограничений по этажности не предусмотрено. Также на этой территории планируется построить детсад и школу.

Фото: tatarstan.ru

Минниханов поручил контролировать наличие социальной и иной инфраструктуры застройке территорий многоквартирными домами. Для удобства потенциальных жителей микрорайонов следует заранее предусмотреть наличие или возможность строительства инвесторами подобных социальных объектов.

На заседании комиссия одобрила проекты многоквартирного дома на улице Бутлерова, нежилого здания на улице Муштари, 24, здания УЭБиПК МВД по РТ на улице Большой Красной, административного здания на улице Назарбаева и другие, сообщает пресс-служба президента РТ.

В прошлом году в Кировском районе Казани обрушился фасад одного из зданий бывшего завода «Сантехприбор», расположенного на улице Клары Цеткин. Позже сообщалось, что здание предприятия должны будут восстановить в прежнем виде.

