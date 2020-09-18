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Здание завода «Сантехприбор» в Казани восстановят в первоначальном облике

17:46, 18.09.2020
Здание завода «Сантехприбор» в Казани восстановят в первоначальном облике
Фото: okn.tatarstan.ru

Обрушившееся здание завода «Сантехприбор» на улице Клары Цеткин должны будут восстановить в прежнем виде. С таким условием Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия дал разрешение на демонтаж полуобрушившегося корпуса завода.

Как объяснил руководитель комитета Иван Гущин в письме гендиректору «Сантехприбора», здание отнесено к исторически ценным градоформирующим объектам. Поэтому демонтаж конструкций возможен при обязательном условии последующего воссоздания объекта в первоначальном облике, в материалах, аналогичных подлинным, передает «Татар-информ».

Напомним, что утром 12 сентября часть фасадной стены, крыши и перекрытий здания №18/20 в Адмиралтейской слободе обрушилась прямо на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. Выяснилось, что к обрушению здания «Сантехприбора» в Казани привело хищение арматуры.

Общество Татарстан
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