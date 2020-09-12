В Кировском районе рухнул фасад объекта культурного наследия — бывшего завода «Сантехприбор»
«Хорошо, что автобуса тогда на улице не было»
Сегодня утром в Кировском районе Казани обрушился фасад одного из зданий бывшего завода «Сантехприбор», расположенного на улице Клары Цеткин. Само здание не эксплуатировалось и фактически представляло собой просто стены — внутри оно уже было разрушено.
По сообщению МЧС Татарстана, площадь обрушения составила 180 кв. м, погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.
Улица была перекрыта — в связи с этим в районе обрушения образовалась пробка. Отметим, что по этой улице пролегают также маршруты нескольких казанских автобусов.
Очевидцы обрушения из числа сотрудников работавшего неподалеку предприятия рассказали прибывшему на место происшествия корреспонденту «Реального времени», что обрушение произошло примерно в 9.44—9.47.
— За две минуты до этого по дороге проехала машина, и тут раздался грохот — сначала мы подумали, что произошла авария. Еще там проходила девушка — ее не задело, но она была совсем рядом, прибежала к нам в слезах, мы ее успокаивали. Был огромный столб пыли, поначалу ничего не было видно. Дорога была завалена кирпичами, сейчас там все уже немного убрали, — рассказала одна из очевидцев. — Хорошо, что это было утро выходного дня, движения почти не было. А если бы там в это время ехал автобус?
Еще очевидцы рассказали, что раньше из этого здания по ночам неизвестные якобы вывозили металлолом — но три месяца назад входы были перекрыты, и люди в здании появляться перестали.
Здание оказалось охраняемым объектом культурного наследия
Помимо экстренных служб, на место происшествия также прибыли и градозащитники. Корреспондент «Реального времени» столкнулся там с членом проектной группы «Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань» Марией Леонтьевой — она рассказала, что здание является объектом культурного наследия, а именно исторически ценным градоформирующим объектом, предметом охраны исторического поселения город Казань.
— Завод сам давно закрыт, участок уже продан другому собственнику, собственник тут планирует строительство жилого дома. Исторически ценные градоформирующие объекты отмечены в реестре, Комитет по охране культурного наследия их как бы охраняет. Но, по идее, все основные действия должны предпринимать собственники, которые получили земельный участок и строения, — сообщила она.
Строение действительно в реестре, опубликованном на сайте ОКН, числится как «заводское здание, XIX — нач. XX вв.».
Леонтьева сообщила, что определенные работы на этой территории раньше все же шли — по вывозу строительного мусора и подготовке площадки.
Имя собственника Леонтьева затруднилась назвать, однако «Реальное время» ранее подробно о нем писало — речь идет о Николае Морсине, бывшем владельце Волжского домостроительного комбината, собственнике группы компаний-застройщиков, которые возводили многоэтажки в Волжске, Зеленодольске, Казани и Йошкар-Оле. В марте 2020 года он в рамках мирового соглашения по делу о банкротстве «Сантехприбора» получил землю завода. Он действительно уже заявлял о намерениях построить там жилой комплекс — «здания комфорт-класса, небольшой этажности, с удобным, без автомобилей, единым дворовым пространством и подземными парковками».
Оперативно связаться с Морсиным по номерам его компаний не удалось. «Реальное время» готово предоставить ему возможность прокомментировать ситуацию.
Кроме того, на ситуацию с обрушением здания отреагировала прокуратура Кировского района — на место происшествия выехал прокурор района Эльдар Сабиров.
Прокуратура также подтвердила, что здание относится к памятникам архитектуры. Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям собственника здания в части обеспечения сохранности объекта и безопасности его эксплуатации. При наличии оснований будут приняты «исчерпывающие меры реагирования», добавили в прокуратуре.
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