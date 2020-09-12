В Кировском районе рухнул фасад объекта культурного наследия — бывшего завода «Сантехприбор»

Фото: прокуратура РТ

«Хорошо, что автобуса тогда на улице не было»

Сегодня утром в Кировском районе Казани обрушился фасад одного из зданий бывшего завода «Сантехприбор», расположенного на улице Клары Цеткин. Само здание не эксплуатировалось и фактически представляло собой просто стены — внутри оно уже было разрушено.

По сообщению МЧС Татарстана, площадь обрушения составила 180 кв. м, погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

Улица была перекрыта — в связи с этим в районе обрушения образовалась пробка. Отметим, что по этой улице пролегают также маршруты нескольких казанских автобусов.

Здание не эксплуатировалось и фактически представляло собой просто стены — внутри оно уже было разрушено. Фото Александра Артемьева

Очевидцы обрушения из числа сотрудников работавшего неподалеку предприятия рассказали прибывшему на место происшествия корреспонденту «Реального времени», что обрушение произошло примерно в 9.44—9.47.



— За две минуты до этого по дороге проехала машина, и тут раздался грохот — сначала мы подумали, что произошла авария. Еще там проходила девушка — ее не задело, но она была совсем рядом, прибежала к нам в слезах, мы ее успокаивали. Был огромный столб пыли, поначалу ничего не было видно. Дорога была завалена кирпичами, сейчас там все уже немного убрали, — рассказала одна из очевидцев. — Хорошо, что это было утро выходного дня, движения почти не было. А если бы там в это время ехал автобус?

Еще очевидцы рассказали, что раньше из этого здания по ночам неизвестные якобы вывозили металлолом — но три месяца назад входы были перекрыты, и люди в здании появляться перестали.

Фото Александра Артемьева

Здание оказалось охраняемым объектом культурного наследия

Помимо экстренных служб, на место происшествия также прибыли и градозащитники. Корреспондент «Реального времени» столкнулся там с членом проектной группы «Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань» Марией Леонтьевой — она рассказала, что здание является объектом культурного наследия, а именно исторически ценным градоформирующим объектом, предметом охраны исторического поселения город Казань.

— Завод сам давно закрыт, участок уже продан другому собственнику, собственник тут планирует строительство жилого дома. Исторически ценные градоформирующие объекты отмечены в реестре, Комитет по охране культурного наследия их как бы охраняет. Но, по идее, все основные действия должны предпринимать собственники, которые получили земельный участок и строения, — сообщила она.

Строение действительно в реестре, опубликованном на сайте ОКН, числится как «заводское здание, XIX — нач. XX вв.».

Строение в реестре, опубликованном на сайте ОКН, числится как «заводское здание, XIX — нач. XX вв.». Фото Александра Артемьева

Леонтьева сообщила, что определенные работы на этой территории раньше все же шли — по вывозу строительного мусора и подготовке площадки.



Имя собственника Леонтьева затруднилась назвать, однако «Реальное время» ранее подробно о нем писало — речь идет о Николае Морсине, бывшем владельце Волжского домостроительного комбината, собственнике группы компаний-застройщиков, которые возводили многоэтажки в Волжске, Зеленодольске, Казани и Йошкар-Оле. В марте 2020 года он в рамках мирового соглашения по делу о банкротстве «Сантехприбора» получил землю завода. Он действительно уже заявлял о намерениях построить там жилой комплекс — «здания комфорт-класса, небольшой этажности, с удобным, без автомобилей, единым дворовым пространством и подземными парковками».

Оперативно связаться с Морсиным по номерам его компаний не удалось. «Реальное время» готово предоставить ему возможность прокомментировать ситуацию.

Кроме того, на ситуацию с обрушением здания отреагировала прокуратура Кировского района — на место происшествия выехал прокурор района Эльдар Сабиров.

На ситуацию с обрушением здания отреагировала прокуратура Кировского района. Фото прокуратуры РТ

Прокуратура также подтвердила, что здание относится к памятникам архитектуры. Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям собственника здания в части обеспечения сохранности объекта и безопасности его эксплуатации. При наличии оснований будут приняты «исчерпывающие меры реагирования», добавили в прокуратуре.

Александр Артемьев