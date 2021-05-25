В Казани на Булаке выявили повышенную концентрацию диоксида азота

Фото: Максим Платонов (архив)

В центре Казани вновь зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. На это раз — диоксида азота, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.

Пункт наблюдений №3, расположенный на улице Мартына Межлаука, зафиксировал показатель вредного вещества в воздухе на уровне 0,298 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,2 мг/куб. метр.

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Данные наблюдений представлены за период с 13.00 21 мая по 07.00 24 мая.

Напомним, что превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота станция №3 зарегистрировала и в середине апреля: 0,23 мг на куб. метр при норме 0,2 мг на куб. метр. В конце прошлого месяца на Булаке также выявили повышенный уровень аммиака.

Татьяна Демина