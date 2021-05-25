Кормье объяснил свой уход из «Ак Барса» сроком контракта

Нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье высказался о причине своего ухода из казанского «Ак Барса». По его словам, решающее значение имел срок предложенного контракта.

«С одной стороны, мне нравилось выступать за «Ак Барс». Но в «Автомобилисте» мне предложили контракт на 2 года, а это очень важно — знать, где ты проведешь ближайшие 2 года. Ты можешь быть уверен в своем будущем, строить планы. В Казани у меня появилось много знакомых, у нас был хороший коллектив, хороший тренерский штаб, но это хоккей, и необходимо двигаться дальше», — сказал хоккеист.

Фото: ak-bars.ru

Кормье выступал за «Ак Барс» последние два сезона. По окончании контракта с казанским клубом в мае 2021 года он перешел в «Автомобилист».

Напомним, ранее в команду из Екатеринбурга также перешел прошлогодний лидер «Ак Барса» Стефан Да Коста, подписавший двухлетний контракт.

До этого казанский клуб потерял своего ведущего защитника Альберта Яруллина. По некоторым данным, хоккеист остался недоволен сроком предложенного контракта. Сам игрок и руководство «Ак Барса» сослались на семейные проблемы Яруллина. При этом хоккеист после ухода из Казани подписал трехлетнее соглашение с «Трактором».