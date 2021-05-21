«Автомобилист» объявил о переходе Стефана Да Косты

Нападающий Стефан Да Коста стал игроком «Автомобилиста», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Бывший хоккеист «Ак Барса» перешел в уральскую команду на правах свободного агента. Стороны заключили контракт, рассчитанный на два ближайших сезона КХЛ.

Ранее Да Коста уже выступал за «Автомобилист». В сезоне-2018/2019 французский форвард провел за команду более 60 матчей, набрав в них 51 (23+28) балл за результативность.

В прошедшем чемпионате КХЛ Стефан играл за «Ак Барс», вместе с которым дошел до полуфинала плей-офф Кубка Гагарина. По окончании сезона казанский клуб не стал продлевать соглашение с игроком.