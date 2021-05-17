Яруллин объяснил, почему покинул казанский «Ак Барс»

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин высказался о причинах своего ухода из казанского «Ак Барса». Он покинул клуб по окончании своего контракта и подписал трехлетнее соглашение с челябинским «Трактором».

«Почему так произошло? Это слишком личный момент, и я считаю, что все, что не касается игры и не связано с ней, должно оставаться личным. Я и сам думал, что всю свою карьеру проведу в Казани, мне этого хотелось, но в силу каких-то моментов, которые нельзя предугадать, получилось вот так. Хвала Всевышнему, в любом случае», — сказал Яруллин.

Фото ak-bars.ru

Хоккеист также рассказал, что в прошлое межсезонье хотел подписать пятилетний контракт с «Ак Барсом», но достичь соглашения с руководством клуба ему не удалось.

Напомним, после шести непрерывных сезонов за казанскую команду Яруллин перешел в «Трактор», где будет выступать в одной команде с еще одним воспитанником «Ак Барса» Эмилем Гариповым.

Подробнее о нынешней трансферной кампании «барсов» читайте в материале «Реального времени».