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В России предложили ввести еврорегламенты, чтобы увеличить срок службы техники

06:44, 25.05.2021
В России предложили ввести еврорегламенты, чтобы увеличить срок службы техники
Фото: pixabay.com

Правительство рассматривает возможность введения в России еврорегламентов производства электроники, чтобы продлить срок их использования до 10 лет, сообщает РБК.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития внедрить в стране еврорегламенты для производителей как крупной, так и мелкой техники — смартфонов и ноутбуков. С инициативой изначально выступил глава Минприроды Александр Козлов. Он ссылается на принятые и вступившие в силу в Евросоюзе регламенты экодизайнов, обязывающие производителей обеспечить покупателям право на ремонт.

Как считает директор по сервису производителя ноутбуков ASUS Россия Сергей Кудрявцев, такая мера может привести к подорожанию техники. К тому же, произведенные для ремонта запчасти тоже необходимо утилизировать, поэтому эксперт усомнился в том, что удастся добиться снижения объема старой техники.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
ОбществоВластьТехнологииБизнесРозничная торговляУслуги
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