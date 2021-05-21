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Курс доллара в пятницу вырос до 73,57 рубля

07:45, 21.05.2021
Курс доллара в пятницу вырос до 73,57 рубля
Фото: pixabay.com

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос на 4,25 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. На утро пятницы курс составил 73,5725 рубля.

Также вырос курс евро, он стал выше на 6,25 рубля и составил 89,975 рубля, пишет ТАСС.

Ранее ряд финансовых аналитиков, ссылаясь на цикличность соотношения российской и американской валют, заявили, что курс доллара в ближайшие годы вернется к отметке в 60 рублей.

Ольга Плешкова
ЭкономикаФинансы
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