Курс доллара в пятницу вырос до 73,57 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос на 4,25 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. На утро пятницы курс составил 73,5725 рубля.

Также вырос курс евро, он стал выше на 6,25 рубля и составил 89,975 рубля, пишет ТАСС.

Ранее ряд финансовых аналитиков, ссылаясь на цикличность соотношения российской и американской валют, заявили, что курс доллара в ближайшие годы вернется к отметке в 60 рублей.



Ольга Плешкова