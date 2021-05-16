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Экс-сотрудник МВД рассказал, как определить телефонных мошенников

08:19, 16.05.2021
Экс-сотрудник МВД рассказал, как определить телефонных мошенников
Фото: pixabay.com

Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом предупредил бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

Он предупредил, что вероятность того, что законопослушному гражданину позвонят из какой-либо силовой структуры с целью уточнения личность данных, крайне мала. Прежде чем давать о себе информацию, нужно выяснить, кто звонит на самом деле.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У позвонившего следует спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого мошенники обычно завершают разговор, передает радио Sputnik.

Также вывести злоумышленника на чистую воду сможет просьба прислать официальную повестку.

Ранее в МВД рассказали, что к декабрю 2020 года для мобильного приложения МВД разработают сервис «Антимошенник», который будет уведомлять о звонках мошенников. Его создание обойдется почти в 45 млн рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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