Экс-сотрудник МВД рассказал, как определить телефонных мошенников

Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом предупредил бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

Он предупредил, что вероятность того, что законопослушному гражданину позвонят из какой-либо силовой структуры с целью уточнения личность данных, крайне мала. Прежде чем давать о себе информацию, нужно выяснить, кто звонит на самом деле.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У позвонившего следует спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого мошенники обычно завершают разговор, передает радио Sputnik.

Также вывести злоумышленника на чистую воду сможет просьба прислать официальную повестку.

Ранее в МВД рассказали, что к декабрю 2020 года для мобильного приложения МВД разработают сервис «Антимошенник», который будет уведомлять о звонках мошенников. Его создание обойдется почти в 45 млн рублей.

Татьяна Леухина