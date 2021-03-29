В России разработали новые меры по защите персональных данных

В России операторы связи не смогут продавать информацию о своих абонентах без их согласия. Такие поправки в закон о персональных данных разработало Минцифры РФ.

Согласно им, разрешение человека понадобится не только на использование сведений о нем, но и на их обезличивание.

Россияне часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обмениваться обезличенными данными смогут только госструктуры и отечественные IT-компании, причем органы власти будут получать их исключительно для выполнения госфункций, передает «РИА Новости».

В Минцифры РФ подчеркнули, что каждый случай, когда от бизнеса потребуется предоставлять какие-либо данные, правительство будет рассматривать отдельно.

В марте Роскомнадзор предложил вводить ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты при регистрации в социальных сетях. Спустя время ведомство признало меру избыточной. Эти данные не надо будет вводить, даже если пользователь решит через информационную систему ведомства предоставить свое согласие на обработку персональных данных.



Татьяна Леухина