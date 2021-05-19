«Рубин» заинтересован в покупке защитника «Локомотива» Магкеева

«Рубин» заинтересован в приобретении защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, сообщает портал «Чемпионат».

По данным источника, стороны уже провели предварительные переговоры по сделке. В ближайшее время клубы могут начать конкретный диалог по непосредственному трансферу игрока.

Контракт Магкеева с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2023/24, казанскому клубу придется выкупать права на футболиста.

Фото: fclm.ru

В случае перехода в «Рубине» планируют использовать новичка на позиции центрального защитника. При этом в «Локомотиве» он частенько появлялся на поле в зоне опорного полузащитника.

Магкеев начал выступать в основном составе «железнодорожников» в сезоне-2018/19, всего за это время он успел провести за московский клуб 43 матча и не отметился результативными действиями. Его трансферная стоимость по данным сайта Тransfermarkt составляет 1,5 млн евро.

Фото: fclm.ru

Отметим, что сейчас в центральной зоне обороны у «Рубина» имеются в наличии три игрока — Сильвие Бегич, Карл Старфельт и Алексей Грицаенко, также в центре может сыграть Филип Уремович. В ближайшее время ни у одного из них не заканчиваются контракты.

А вот в составе «Локомотива» есть некоторые сложности с защитниками. В частности, по окончании сезона о завершении карьеры заявил капитан команды центральный защитник Ведран Чорлука.

Ранее «Рубин» выпустил новый видеоклип с участием футболистов и Леонида Слуцкого, который мгновенно вошел в тренды Youtube.