Перед сносом кинотеатру в РК «Ривьера» выставили «пандемийный» счет на 7,5 миллиона

Особенности аренды

Арбитражный суд Татарстана взыскал с ООО «Синема инвест Казань», владельца кинотеатра «Алмаз Синема» в развлекательном комплексе «Ривьера», 7,5 млн рублей долгов по аренде перед администрацией. Как следует из решения суда, долги накопились в период пандемии — с апреля по сентябрь 2020 года. При этом ООО «Синема инвест Казань» в том же суде добивалось радикального снижения арендной платы на период пандемии, и отчасти компании это удалось. Больше платить, впрочем, не придется: новые собственники «Ривьеры» объявили о планах снести комплекс уже этим летом, все заведения в нем закрылись после майских праздников. Минувшие выходные стали последними и для кинотеатра в «Ривьере».

ЗАО РК «Ривьера» (точнее, его конкурсный управляющий — компания обанкротилась еще в 2018 году по иску «Татфондбанка») подало иск к кинотеатру в конце декабря 2020 года. Изначально РК требовал взыскать около 6 млн рублей, позже — уже 10,5 млн рублей, пересчитав долги по аренде вплоть до конца января 2021 года.

К слову, иск поступил в суд через пару дней после того, как само здание комплекса уже ушло с торгов петербургской компании Kravt Invest, которая планирует снести здание и построить на его месте свой гостиничный комплекс. «Дочка» этой компании ООО «Таткравт» тоже собиралась поучаствовать в судебном процессе как третье лицо, но суд им в этом отказал.

Новые собственники «Ривьеры» объявили о планах снести комплекс уже этим летом, все заведения в нем закрылись после майских праздников. Фото: prokazan.ru

В ходе судебного заседания стали известны подробности арендного соглашения между РК «Ривьера» и кинотеатром. Выяснилось, что арендная плата состоит из двух частей: постоянной и переменной. Постоянная рассчитывается на основе арендуемой площади и с 2013 года составляла примерно 1 млн рублей в месяц. Переменная плата — это коммунальные расходы. Эта часть, очевидно, значительно ниже: если долг по постоянной с учетом пени составил 9,3 млн рублей (по подсчетам администрации комплекса), то по переменной — 1,28 млн рублей.

Сейчас единственный владелец «Синема инвест Казань» — московский бизнесмен Александр Бачу. Как следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», второй владелец — Юрий Топорков (ему принадлежало 80%) вышел из капитала компании в марте 2021 года. Однако он остается владельцем другого юрлица — ООО «Синема инвест». Обе компании зарегистрированы в Москве.

Как кинотеатр добивался скидки

Кинотеатр требования по коммунальным платежам признал, по постоянным — нет. В суде представитель «Синема инвест Казань» напомнил: кинотеатры в пандемию закрылись первыми, с 26 марта компания фактически лишилась возможности пользоваться арендуемым помещением. Кинотеатры открылись только в августе, но при 50%-ной заполняемости залов, с середины сентября — при 70%-ной посадке. При этом им ограничили время работы (как и для всех заведений — до полуночи), из-за чего число вечерних сеансов снизилось на 30%.

В связи с этим за спорный период выручка кинотеатра от продажи билетов упала на 65%, заявил представитель «Синема инвест Казань» в суде. Как свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс», в целом выручка компании (которая включает не только продажу билетов) упала с 32,2 млн рублей в 2019 году до 19,8 млн рублей в 2020 году. Компания получила убыток в 977 тыс. рублей против прибыли в 677 тыс. рублей годом ранее.

В связи с этим в июле 2020 года компания «Синема инвест Казань» предложила «Ривьере» новый вариант соглашения:

в период, когда кинотеатр не работал, платить лишь переменную арендную плату — коммунальные платежи;

после открытия платить в качестве постоянной арендной платы 11% от оборота, но не меньше 506 тыс. рублей в месяц. С учетом того, что 11% от годового оборота — это чуть более 2 млн рублей в год, или 180 тыс. рублей в месяц, после открытия кинотеатр еще долго платил бы по полмиллиона в год. Собственно, речь шла о снижении постоянной части аренды в 2020 году вдвое.

Арбитражный суд Татарстана взыскал с ООО «Синема инвест Казань» 7,5 млн рублей долгов по аренде перед администрацией. Фото: Максим Платонов

Суд пришел к следующим выводам. Первое: как представитель наиболее пострадавшей отрасли, кинотеатр вправе был рассчитывать на отсрочку платежей по аренде с марта до октября 2020 года и начать выплачивать отсроченное не ранее января 2021 года. Более того, за период с апреля по октябрь арендная плата снижается вполовину — до тех самых 506 тысяч рублей в месяц, не считая коммуналки.

Таким образом, с кинотеатра взыскали 7,46 млн рублей вместо 10,5 млн, однако с октября с кинотеатра взыщут полную арендную плату в миллион рублей в месяц плюс коммунальные расходы.

Александр Артемьев