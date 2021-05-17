«Динамо-Ак Барс» объявило о переходе Лазаревой из краснодарского «Динамо»

Волейболистка краснодарского «Динамо» Екатерина Лазарева будет выступать за «Динамо-Ак Барс», сообщает пресс-служба казанского клуба.

«После шестилетнего перерыва казанская воспитанница — связующая Екатерина Лазарева наконец вновь наденет темно-синюю форму «Динамо-Ак Барс», — говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Ожидается, что Лазарева, выступающая на позиции связующей, заменит Евгению Старцеву, покинувшую клуб по окончании прошедшего сезона.

В Казани Лазарева выступала за молодежную команду «Динамо-Ак Барс-УОР» и покинула клуб в 2015 году. За это время она успела сыграть в Высшей лиге А и Суперлиге, а также начала вызываться в сборную России.

Лазарева станет уже третьей волейболисткой, в это межсезонье перебравшейся из Краснодара в Казань. Ранее в «Динамо-Ак Барс» перешли две Ангелины — Лазаренко и Сперскайте.

Отметим, что в эти дни Лазарева находится в расположении сборной России, вместе с которой готовится к старту в Лиге наций.