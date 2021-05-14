Лазаренко и Сперскайте перешли в казанское «Динамо-Ак Барс»

«Динамо-Ак Барс» подписало контракты с двумя новичками команды, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракты с командой подписали две волейболистки краснодарского «Динамо» — Ангелина Лазаренко и Ангелина Сперскайте. Последняя из названных была капитаном кубанской команды.

Лазаренко в прошлом регулярном чемпионате России стала самым результативным игроком среди блокирующих со 106 блоками и 331 очком. Лучшей в составе «Динамо-Ак Барс» по числу заблокированных ударов была Ирина Королева с 98 блоками и 309 очками.

Обе волейболистки в разное время привлекались во взрослую сборную России.

Напомним, ранее «Динамо-Ак Барс» рассталось с капитаном команды Евгенией Старцевой и одной из самых талантливых волейболисток страны — Ариной Федоровцевой.