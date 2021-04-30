«Динамо-Ак Барс» объявило об уходе капитана команды Старцевой
Капитан «Динамо-Ак Барс» Евгения Старцева покидает клуб, сообщается на официальном сайте казанской команды.
«Очень грустный день для нашего клуба и всех болельщиков. Многолетний капитан и лидер — Евгения Старцева — покидает наш клуб. Сейчас нужно как-то собраться и что-то пожелать. Но хотим снова напомнить, как мы любим Женю и как грустно с ней расставаться. Удачи во всем, кэп!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Контракт Старцевой был рассчитан до конца сезона-2021/22, но стороны пришли к обоюдному соглашению о досрочном прекращении договора.
Старцева выступала за казанское «Динамо» с 2012 года. Вместе с клубом она по четыре раза выигрывала чемпионат и Кубок России, а также Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Кубок ЕКВ.
Напомним, ранее «Динамо-Ак Барс» расстались с Ариной Федоровцевой.СпортВолейбол
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