«Динамо-Ак Барс» объявило об уходе капитана команды Старцевой

Капитан «Динамо-Ак Барс» Евгения Старцева покидает клуб, сообщается на официальном сайте казанской команды.

«Очень грустный день для нашего клуба и всех болельщиков. Многолетний капитан и лидер — Евгения Старцева — покидает наш клуб. Сейчас нужно как-то собраться и что-то пожелать. Но хотим снова напомнить, как мы любим Женю и как грустно с ней расставаться. Удачи во всем, кэп!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Контракт Старцевой был рассчитан до конца сезона-2021/22, но стороны пришли к обоюдному соглашению о досрочном прекращении договора.

Старцева выступала за казанское «Динамо» с 2012 года. Вместе с клубом она по четыре раза выигрывала чемпионат и Кубок России, а также Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Кубок ЕКВ.

Напомним, ранее «Динамо-Ак Барс» расстались с Ариной Федоровцевой.