В Татарстане выявили 33 новых случая COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 33 новых случая COVID-19, из них один завозной, остальные — контактные. 21 человек госпитализирован, 12 получают лечение на дому.

За весь период в Татарстане выявили 21 043 случая коронавируса.

В Казани за последние сутки выявили 11 заболевших COVID-19, Лениногорском районе — четыре, в Набережных Челнах и Нижнекамском районе — по три случая коронавируса.

В Альметьевском и Лаишевском районах подтвердилось по два новых случая коронавируса, в Балтасинском, Бугульминском, Елабужском, Менделеевском, Рыбно-Слободском, Тукаевском, Черемшанском и Ютазинском районах — по одному.

За сутки выздоровел один человек, всего — 17 981 пациент.

фото: Максим Платонов

Умерли за весь период 483 татарстанца, трое — за минувшие сутки.

В России за минувшие сутки выявили 9 328 случаев COVID-19.



Алексей Нечаев