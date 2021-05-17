Учащимся 9 и 11 классов гимназии №175 увеличат время ОГЭ и ЕГЭ

По результатам заключения комиссии, учащиеся 9-х классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку, а время экзаменов для них увеличено на 1,5 часа.

Дополнительное время получат и ученики 11-го класса, продолжительность ЕГЭ увеличат на полтора часа. Также ученикам 9 и 11-х классов дадут возможность выбрать сроки сдачи экзаменов, сообщил Ирек Ризванов.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что учащимся невыпускных классов казанской гимназии №175, где во вторник произошла стрельба, могут предложить завершить учебный год досрочно.