Глава РАН: «Качество студента на выходе из университетов падает»

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что уровень подготовки студентов российских вузов падает — это связано в том числе и со снижением качества школьного образования. Об этом он рассказал в ходе всероссийского форума «Молодежь и наука».

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране», — цитирует его слова ТАСС.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Сергеев отметил, что отсутствие в школьном образовании идеологии, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют», одна из серьезных проблем.

Ранее президент РАН заявил, что реформа аспирантуры, в результате которой сократилось число аспирантов, привела к ее оздоровлению, повысив качество диссертаций.

Алексей Нечаев