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Глава РАН: «Качество студента на выходе из университетов падает»

16:29, 16.05.2021 2
Глава РАН: «Качество студента на выходе из университетов падает»
Фото: wikipedia.org

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что уровень подготовки студентов российских вузов падает — это связано в том числе и со снижением качества школьного образования. Об этом он рассказал в ходе всероссийского форума «Молодежь и наука».

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране», — цитирует его слова ТАСС.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Сергеев отметил, что отсутствие в школьном образовании идеологии, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют», одна из серьезных проблем.

Ранее президент РАН заявил, что реформа аспирантуры, в результате которой сократилось число аспирантов, привела к ее оздоровлению, повысив качество диссертаций.

Алексей Нечаев
ОбществоОбразование
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 май
    особенно в кфу - из вуза сделали черт знает что - выпускники химфака не знают названия кислот и щелочей ! и это при том что гафуров ретинги вуза постоянно проплачивает
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    Анонимно 16 май
    Это нормально.
    Такое происходит во всех демократических странах.
    Правда в этих странах есть элитные университеты, где готовят элиты для управления странами и глобальной экономикой и политикой.
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