30 мая Казань проведет полумарафон и поборется за звание беговой столицы

Фото: Ринат Назметдинов

30 мая столица Татарстана присоединится ко всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ». Одновременно побегут более 100 тысяч человек, в акции принимают участие 85 городов России (все регионы одновременно).

Старт — в 9 утра на «Ак Барс Арене», на выбор предлагаются четыре дистанции (1, 5, 10 и 21,1 км) и детский забег Timerkids. Чтобы получить право на участие, нужно будет обязательно предъявить справку о состоянии здоровья.

Во всероссийском полумарафоне определят город, который станет беговой столицей России. Будут оценивать три критерия: средний показатель дистанции, которую пробежали все бегуны из города, доля участников от общего населения города и средняя скорость, с которой бегут участники. В 2017 и 2018 годах беговой столицей страны становилась Казань.



Правила участия, проект трассы представлены на официальном сайте, сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

Напомним, 1 и 2 мая в Казани прошел марафон — на разных дистанциях приняли участие 14 тысяч бегунов из 29 стран мира.



Людмила Губаева