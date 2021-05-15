В Пермском крае две школьницы сожгли ферму, снимая ролики для TikTok

Фото: пресс-служба МВД по региону

В Нытвенском районе Пермского края две школьницы решили жечь солому для ролика в TikTok — в итоги они подожгли ферму, сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

Девушки пробрались на ферму и нашли там две скирды соломы общей массой более 195 тонн — они начали поджигать, а затем тушить сухие стебли. В результате образовалось пламя, которое не удалось погасить, подростки убежали.

фото: пресс-служба МВД по региону

Ущерб составил порядка 150 тысяч рублей. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание.

В конце мая на заседании комиссии по делам несовершеннолетних будет решен вопрос о постановке школьниц на профилактический учет в отделе полиции.

Владелец фермы может подать в суд на родителей подростков и взыскать средства за причиненный ущерб.

В Бугульминском районе Татарстана во время пожара на ферме спасли 80 коров. Пожар произошел ночью 11 марта в деревне Райлан. Внутри технического помещения горел трактор и обрешетка кровли. В смежных помещениях находились животные.



Алексей Нечаев