На территории 10 тысяч кв. м горит мусороперерабатывающий завод в Самарской области

Фото: Максим Платонов

В Самарской области на территории 10 тыс. кв. м горит мусор на мусороперерабатывающем заводе, сообщил RT. Инцидент произошел в 13.04 западнее деревни Ташелки.

«По прибытии к месту вызова установлено, что горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 тыс. кв. м, в основном тление мусора», — говорится в сообщении.

Подробности не уточняются.

Вчера в Набережных Челнах произошел сильный пожар, видеоролики и фотографии произошедшего появились в соцсетях, посвященных жизни города.

Алексей Нечаев