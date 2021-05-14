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На территории 10 тысяч кв. м горит мусороперерабатывающий завод в Самарской области

16:01, 14.05.2021
На территории 10 тысяч кв. м горит мусороперерабатывающий завод в Самарской области
Фото: Максим Платонов

В Самарской области на территории 10 тыс. кв. м горит мусор на мусороперерабатывающем заводе, сообщил RT. Инцидент произошел в 13.04 западнее деревни Ташелки.

«По прибытии к месту вызова установлено, что горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 тыс. кв. м, в основном тление мусора», — говорится в сообщении.

Подробности не уточняются.

Вчера в Набережных Челнах произошел сильный пожар, видеоролики и фотографии произошедшего появились в соцсетях, посвященных жизни города.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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