«Динамо-Ак Барс» объявило о расставании клуба с Ариной Федоровцевой

Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Арина Федоровцева покидает казанскую команду, сообщает пресс-служба клуба.

Руководство казанского клуба пыталось сохранить волейболистку в команде, но ей поступило более выгодное предложение из-за рубежа.

17-летняя воспитанница казанского «Динамо» продолжит карьеру в другом клубе. Скорее всего, Федоровцева перейдет в турецкий чемпионат.

«Мы сохраняем надежду, что когда-нибудь юная зажегшаяся в Казани волейбольная звездочка еще вернется в Россию и в родной казанский клуб уже в статусе профессионала высочайшего класса. А пока мы от всей души желаем Арине успехов в дальнейшей карьере, желаем ей блистать и восхищать публику на мировой волейбольной арене!» — говорится в заявлении клуба.

Летом прошлого года Федоровцева стала чемпионкой Европы U-17 в составе сборной России, став лучшей нападающей и MVP турнира.