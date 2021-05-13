Доказанные запасы нефти и конденсата «Татнефти» снизились на 5% в 2020 году

Общие доказанные запасы нефти и конденсата «Татнефти» по итогам 2020 года снизились на 5%, составив 892,1 млн тонн, то есть 6,3 млрд баррелей, сказано в сообщении компании.



Годом ранее запасы нефти и конденсата компании составляли 940 млн тонн. Запасы газа в 2020-м оценили в 42,72 млрд куб. м, то есть 1,5 трлн куб. футов (снижение с 2019 года составило 39%, тогда запасы газа оценивались в 70,1 млрд куб. м).

Для аудита запасов нефти и газа по итогам прошлого года применялись прогнозные (в диапазоне от $37 до $78 за баррель), а не постоянные цены ($31,45 до $35,69 за баррель) на нефть. Их использование позволяет оценивать размер рентабельных запасов более точно, а применение сценария постоянных цен не отразит перспективу разработки месторождений «Татнефти», особенно по итогам кризисного 2020 года.

Однако, если все же применить сценарий постоянных цен, запасы нефти и конденсата по оценкам составили бы около 5,4 млрд доказанных баррелей, 8 млрд вероятных баррелей и 215,2 млн возможных.

Если не учитывать использования сценария прогнозных цен, наибольшее влияние на размер доказанных запасов компании оказало изменение в налогообложении отрасли.

Фото: pixabay.com

Маргарита Головатенко